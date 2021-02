Des jeux, il en existe tant et tant qu'il conviendrait assurément d'en faire un recensement exhaustif, considérant leur appartenance géographique aussi bien que leur genèse. Des jeux de tous les continents, des jeux de toutes les cultures, des jeux de toutes les ères… Car depuis que l'homme marche sur deux pattes, au lieu de quatre, des notions de jeux habitent son esprit. Notre objectif, pour l'instant bien modeste, est donc de présenter ce premier volet d'un dictionnaire de jeux. Au fil du temps, nous souhaitons qu'il s'étoffe jusqu'à devenir une référence incontournable.



Un autre but de ce site est de vous faciliter l'accès à de nombreuses pages sur lesquelles il vous sera possible de jouer en ligne sans le moindre souci. En mode gratuit, évidemment ! Plusieurs références vous seront aussi suggérées, quelques dossiers chauds et actualités sur l'univers des jeux, ainsi que des liens fort utiles. > Jeux vidéos

Les musts de jeux vidéos… Pour hard gamers ou modestes amateurs !



> Jeux en ligne

Facile de jouer en ligne à tous vos jeux préférés… Quelques clics et Hop !



> Jeux casinos

Découvrez des casinos en ligne de toute confiance et misez pour gagner !



> Jeux pour enfants

Pour régaler les petits et leur offrir tout un programme d'activités ludiques…



> Jeux de société

Une méga tonne de jeux de société pour amuser des joueurs astucieux…



> Jeux / concours

Allez, un peu de folie… Participez à des jeux / concours complètement dingues !



> Règles de jeux

Vous ignorez les règles du Backgammon ? Des échecs ? Jetez un oeil ici !



> Divers

Restez au parfum de tous les scoops les plus récents en matière de jeux…